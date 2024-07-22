|
|
|
Кобахидзе: Во всех диппредставительствах откроются избирательные участки
22.07.2024 12:39
«Избирательные участки будут открыты во всех дипломатических представительствах», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По словам премьер-министра, это международная практика.
«Мы будем действовать в соответствии с международной практикой, и во всех диппредставительствах будут открыты избирательные участки», — заявил Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна