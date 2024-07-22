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Кобахидзе: Во всех диппредставительствах откроются избирательные участки


22.07.2024   12:39


«Избирательные участки будут открыты во всех дипломатических представительствах», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам премьер-министра, это международная практика.

«Мы будем действовать в соответствии с международной практикой, и во всех диппредставительствах будут открыты избирательные участки», — заявил Кобахидзе.


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