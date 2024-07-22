

Кобахидзе: Во всех диппредставительствах откроются избирательные участки

22.07.2024 12:39





«Избирательные участки будут открыты во всех дипломатических представительствах», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьер-министра, это международная практика.



«Мы будем действовать в соответствии с международной практикой, и во всех диппредставительствах будут открыты избирательные участки», — заявил Кобахидзе.







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