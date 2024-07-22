

В «Лело» считают, что победа Трампа на выборах не изменит отношения США к Грузии

22.07.2024 14:11





Лидер оппозиционной партии «Лело», депутат парламента Бадри Джапаридзе назвал «российской лживой пропагандой» заявления правящей «Грузинской мечты» об ожидаемом потеплении отношений с США в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа. Так Джапаридзе проккоментировал новость о выходе действующего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки.



«Заявления о том, что приход к власти республиканского кандидата Дональда Трампа якобы будет означать смену политики США в отношении таких антидемократических заявлений, как «Грузинская мечта», – это лживая российская пропаганда», — написал Джапаридзе на своей странице в Facebook.



По его мнению, подобные заявления призваны ввести в заблуждение общество перед парламентскими выборами в Грузии. Лидер «Лело» считает, что политика США по отношению к Грузии не изменится, независимо от того, кто станет новым президентом.



«Отношение США к Грузии останется неизменным. Соединенные Штаты всегда будут поддерживать евроатлантические стремления грузинского народа, всегда будут рядом с грузинским народом», — пишет Джапаридзе.



Оппозиционер напомнил, что именно республиканцы недавно инициировали в Конгрессе США «MEGOBARI Act», который допускает введение жестких санкций в отношении руководящих лиц Грузии, ответственных за подрыв демократии в стране.



«США всегда будут очень категоричны по отношению к антидемократическим режимам», — добавил он.



Лидеры «Грузинской мечты» высказывают симпатии Дональду Трампу и желают его возвращения в Белый дом. В правящей команде уверены, что победа республиканского кандидата будет означать крах некой «партии глобальной войны». Она якобы пытается открыть в Грузии «второй фронт».



Трамп, считают в ГМ, сможет быстро закончить войну в Украине, после чего в отношениях Тбилиси с Западом начнется перезагрузка. При этом власти Грузии не видят проблем в своем курсе на укрепление сотрудничества с Китаем и в обещаниях «наказать» оппозицию.



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