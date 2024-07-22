

Бокучава: Иванишвили лжет, будто в случае избрания Трампа президентом он сможет восстановить отношения с США

22.07.2024 14:19





ропаганда Иванишвили, будто в случае избрания Трампа президентом он сможет восстановить отношения с Соединенными Штатами Америки, чистая ложь - инициатива введения санкций против Иванишвили и его окружения принадлежит конгрессмену, поддерживающему Трампа, - заявила на брифинге председатель «Национального движения» Тина Бокучава.



По ее словам, восстановление отношений возможно в результате смены власти не в США, а в результате смены власти в Грузии.



«Вчера я вернулась из важного визита в Соединенные Штаты Америки, где присутствовала на конгрессе Республиканской партии. Это был самый крупный и важный предвыборный съезд Республиканской партии, на котором присутствовало 50 тысяч американских республиканцев, а из политических партий Грузии - только «Национальное движение». Именно там Дональд Трамп был выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии. Хочу смело заявить, что «лидершиф» Республиканской партии твердо поддерживает евроатлантический альянс Грузии. Хочу пояснить, что пропаганда Иванишвили, будто в случае избрания Трампа президентом он сможет восстановить отношения с Соединенными Штатами Америки, является чистой ложью и очередной попыткой ввести в заблуждение граждан Грузии. Инициатива введения санкций против Иванишвили и его окружения в Конгрессе принадлежит конгрессмену, поддерживающему Трампа, которого поддержал полный состав комитета по международным отношениям Конгресса. Политика США в отношении власти Иванишвили имеет двухпартийную поддержку как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев. Соответственно, восстановление отношений возможно не в результате смены власти в Соединенных Штатах Америки, а в результате смены власти в Грузии и замены власти Иванишвили продемократическим, прозападным, проамериканским коалиционным правительством. Более того, на конгрессе Республиканской партии Дональд Трамп говорил о вторжении России на территорию Грузии и однозначно заявил, что его политика в отношении России будет очень жесткой. Невозможно, чтобы стратегические интересы Дональда Трампа и Иванишвили совпадали, когда Иванишвили делает ставку на победу России, а Дональд Трамп - флагман совместной победы могущественных США и, соответственно, Запада и Украины. Более того, Дональд Трамп будет нетерпим к усилению влияния Китая, в то время как Иванишвили изгнал американцев из порта Анаклия и передал китайской компании, попавшей под санкции американцев, строительство стратегического порта в Черном море и соответствующее влияние. Единственная возможность восстановить отношения с Соединенными Штатами Америки - это смена власти. Я глубоко убеждена, что на выборах 26 октября грузинский народ примет решение именно исходя из этого и не поверит в ту ложь, которую пытается тиражировать Иванишвили и его пропагандистские каналы», - сказала Тина Бокучава.





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