

Вашадзе: Это могут быть последние выборы в истории Грузии

22.07.2024 14:23





Важно стоять вместе, исходя из этого, у нас вы увидите еще много интересных людей - мы хотим пожать руку каждому, - заявил в беседе с журналистами один из лидеров «Единства», председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По его словам, процесс евроинтеграции приостановлен до тех пор, пока у власти будет «Грузинская мечта», и поэтому большее объединение дает более гарантированный шанс отдалить «Грузинскую мечту» от власти.



«Это очень важные выборы. Это могут быть последние выборы в истории Грузии, потому что на сегодняшний день процесс евроинтеграции Грузии приостановлен. Именно поэтому мы сформировали «Единство» как объединение, и думаем, что большая консолидация и большее объединение дают нам более гарантированный шанс отстранить от власти «Грузинскую мечту», силу, которая остановила отношения и процесс евроинтеграции. Сегодня процесс евроинтеграции приостановлен до тех пор, пока «Грузинская мечта» находится у власти. Поэтому мы объединились, поэтому мы призываем всех объединиться, и единство должно победить. Важно единство, стоять вместе и как можно большая консолидация. Исходя из этого, у нас вы увидите еще много интересных людей, и мы, блок единства, символом которого является рукопожатие, хотим пожать руку каждому», - сказал Вашадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





