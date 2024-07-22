

Роман Гоциридзе призывает президента Грузии начать президентскую кампанию

22.07.2024 14:57





Лидер «Евродепутатов» Роман Гоциридзе призывает президента Грузии Саломе Зурабишвили начать президентскую кампанию, которая «придаст новую динамику оппозиционному крылу» уверен депутат.



Гоциридзе утверждает, что участие Зурабишвили в избирательном процессе с программой, изложенной в Хартии, может «внести больше жизни в оппозиционный фланг».



«Появилась сплоченная структура четырех политических блоков, однако большее расширение оппозиционного крыла было бы еще лучше.



Будет лучше, если оппозиционному крылу удастся объединить две большие коалиции. Время еще есть, и каждый блок может укрепиться за счет партий, политических групп и отдельных политически активных личностей, оставшихся за пределами.



Не должно быть так, чтобы какая-то партия, имеющая хотя бы полпроцента поддержки, осталась в стороне — один-два процента могут решить очень многое», — сказал Роман Гоциридзе.





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