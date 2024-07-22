|
|
|
Роман Гоциридзе призывает президента Грузии начать президентскую кампанию
22.07.2024 14:57
Лидер «Евродепутатов» Роман Гоциридзе призывает президента Грузии Саломе Зурабишвили начать президентскую кампанию, которая «придаст новую динамику оппозиционному крылу» уверен депутат.
Гоциридзе утверждает, что участие Зурабишвили в избирательном процессе с программой, изложенной в Хартии, может «внести больше жизни в оппозиционный фланг».
«Появилась сплоченная структура четырех политических блоков, однако большее расширение оппозиционного крыла было бы еще лучше.
Будет лучше, если оппозиционному крылу удастся объединить две большие коалиции. Время еще есть, и каждый блок может укрепиться за счет партий, политических групп и отдельных политически активных личностей, оставшихся за пределами.
Не должно быть так, чтобы какая-то партия, имеющая хотя бы полпроцента поддержки, осталась в стороне — один-два процента могут решить очень многое», — сказал Роман Гоциридзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна