

Премьер Грузии считает, что у иска президента против закона об иноагентах нет шансов

22.07.2024 15:14





У иска президента Грузии Саломе Зурабишвили против закона об иноагентах в Конституционном суде (КС) не будет никакой перспективы. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



«Я думаю, что у этого иска не будет никаких перспектив. Просто невозможно утверждать, что прозрачность – это плохо. Это неправильно в правовом плане. Это невозможно доказать», — сказал он.



Одновременно Кобахидзе считает, что у иска есть и положительные стороны. По его словам, своим обращением оппозиционный президент «признала легитимность КС», который ранее увидел в ее действиях нарушение конституции и сделал возможным начало процедуры импичмента в парламенте.



Конституционный суд зарегистрировал иск Зурабишвили против закона об иноагентах 18 июля. Президент считает, что он, в частности, противоречит 78-й статье Конституции Грузии, согласно которой все ветви власти в рамках своих компетенций должны делать все возможное для интеграции страны в ЕС и НАТО.



Вслед за Зурабишвили иск в КС с требованием отмены закона также направили более 120 грузинских неправительственных организаций. О его принятии в производство до сих пор не сообщалось.





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