|
|
|
В Конституционный суд поступит и иск против закона «О прозрачности иностранного влияния» оппозиционных депутатов
22.07.2024 15:33
Иск против закона «О прозрачности иностранного влияния», принятого парламентом по инициативе правящего большинства, в Конституционный суд подадут и оппозиционные депутаты.
В эти минуты представители парламентской оппозиции подписывают в парламенте конституционный иск. По существующей информации, иск подпишут 32 оппозиционных члена парламента.
Оппозиция требует от Конституционного суда подтверждения несоответствия закона «О прозрачности иностранного влияния» статьям 22 и 78 Конституции и его отмены.
Закон в Конституционном суде опротестовали также президент Саломе Зурабишвили и неправительственный сектор.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна