

В Конституционный суд поступит и иск против закона «О прозрачности иностранного влияния» оппозиционных депутатов

22.07.2024 15:33





Иск против закона «О прозрачности иностранного влияния», принятого парламентом по инициативе правящего большинства, в Конституционный суд подадут и оппозиционные депутаты.



В эти минуты представители парламентской оппозиции подписывают в парламенте конституционный иск. По существующей информации, иск подпишут 32 оппозиционных члена парламента.



Оппозиция требует от Конституционного суда подтверждения несоответствия закона «О прозрачности иностранного влияния» статьям 22 и 78 Конституции и его отмены.



Закон в Конституционном суде опротестовали также президент Саломе Зурабишвили и неправительственный сектор.





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