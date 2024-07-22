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В Грузии создана новая организация, чтобы помочь иммигрантам участвовать в выборах
22.07.2024 16:11
В Грузии создана новая организация «Emguide», которая поможет иммигрантам участвовать в парламентских выборах 2024 года. Презентация организации, а также сайта emguide.ge состоялась 22 июля в тбилисском выставочном комплексе «Экспо Джорджия».
Как заявила в ходе презентации один из основателей организации Бачана Шенгелия, цель состоит в том, чтобы в выборах 26 октября приняли участие «еще 200 тысяч иммигрантов». Специальный сайт же поможет им пройти консульский учет для участия в выборах, а при необходимости представители «Emguide» организуют их транспортировку на избирательные участки.
«Из-за сложной экономической и политической ситуации, сложившейся в стране за эти годы, многие граждане были вынуждены покинуть Грузию. Я не знаю человека, у которого бы не было друзей или членов семьи за границей.
К сожалению, эта тенденция продолжается, и их число растет. Лично у меня в семье таких 9 человек. Хотя роль иммигрантов в нашей экономике очень велика, и наша экономика основана на их титаническом труде, в силу ряда причин, в том числе искусственно созданных барьеров, им не дают возможности участвовать в выборах и управлении страной.
Наша команда решила создать платформу emguide.ge, которая станет ориентиром для наших иммигрантов на выборах 26 октября. Следует подчеркнуть, что эта платформа не будет принадлежать какой-либо партии ни прямо, ни косвенно.
Нашей единственной задачей будет добиться регистрации иммигрантов для участия в выборах 26 октября», — сказал Бачана Шенгелия.
СОВА
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