

В Грузии увеличилось число избирателей, которые не поддерживают ни одну из партий

22.07.2024 16:11





В Грузии увеличилось число избирателей, которые считают, что ни одна политическая партия не отвечает их взглядам. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Кавказский барометр 2024», проведенного Кавказским исследовательским ресурсным центром (CRRC).



Отвечая на вопрос «Какая политическая партия вам ближе всего?», 31% респондентов выбрали вариант «такой партии нет». Еще 30% отказались или затруднились ответить.



В 2021 году респондентов без партий фаворитов было 24%, а ушедших от прямого ответа 22%.



Опрос демонстрирует, что единомышленников у правящей партии «Грузинская мечта» стало меньше — с 24% в 2021 году до 21% сейчас. Число сторонников «Национального движения» экс-президента Михаила Саакашвили за год сократилось более чем в 5 раз – с 17% до 3%.



В новом исследовании ответы на вопрос «Какая политическая партия вам ближе всего?» распределились следующим образом:



«Грузинская мечта» – 21%

«Единое национальное движение» – 3%

«Ахали» – 3%

Лейбористская партия – 1%

«Гирчи – Больше свободы» – 1%

«Лело для Грузии» – 1%

«За Грузию» – 1%

«Стратегия Агмашенебели» – 1%

«Граждане» – 1%

«Гирчи» – 1%

«Альт-Инфо» – 1%

«Для народа» (Анна Долидзе) – 1%

Консервативная партия (Звиад Дзидзигури) – 1%

«Европейская Грузия» – 1%

Другие – 2%.

Опрос проводился с 16 апреля по 13 мая во всех регионах Грузии (кроме оккупированных территорий). Методом личного интервью опросили 1509 человек на грузинском, армянском и азербайджанских языках. Отбирали респондентов по методу многоступенчатой кластерной выборки.



«Кавказский барометр» – ежегодное исследование социально-экономических проблем и политических установок, проводимое Кавказским исследовательским ресурсным центром (CRRC) в двух странах Южного Кавказа: Армении и Грузии. Проект стартовал в 2004 году.





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