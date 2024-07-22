

Оппозиционные депутаты подписывают конституционный иск против закона «об иноагентах»

22.07.2024 16:22





Оппозиционные депутаты планируют в ближайшее время внести иск против закона «о прозрачности иностранного влияния», принятого парламентом по инициативе правящего большинства, в Конституционный суд.



В данный момент представители парламентской оппозиции собирают подписи депутатов в парламенте. По информации некоторых грузинских СМИ, иск подпишут 32 оппозиционных депутата парламента.



Оппозиция требует от Конституционного суда подтвердить, что с принятием спорного закона были нарушены статьи 22 («Свобода объединения») и 78 («Интеграция в европейские и евроатлантические») Конституции.



Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственный сектор также подали схожий иск в Конституционный суд.



Источник: СОВА

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