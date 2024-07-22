|
|
|
Оппозиционные депутаты подписывают конституционный иск против закона «об иноагентах»
22.07.2024 16:22
Оппозиционные депутаты планируют в ближайшее время внести иск против закона «о прозрачности иностранного влияния», принятого парламентом по инициативе правящего большинства, в Конституционный суд.
В данный момент представители парламентской оппозиции собирают подписи депутатов в парламенте. По информации некоторых грузинских СМИ, иск подпишут 32 оппозиционных депутата парламента.
Оппозиция требует от Конституционного суда подтвердить, что с принятием спорного закона были нарушены статьи 22 («Свобода объединения») и 78 («Интеграция в европейские и евроатлантические») Конституции.
Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственный сектор также подали схожий иск в Конституционный суд.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна