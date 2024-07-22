

Гоциридзе: Саломе Зурабишвили, как общий оппозиционный кандидат в президенты, должна начать президентскую кампанию

22.07.2024 16:39





Саломе Зурабишвили, как общий оппозиционный кандидат в президенты, должна начать президентскую кампанию - начало президентской кампании придаст новую динамику оппозиционному флангу, - заявил СМИ глава оппозиционный депутат Роман Гоциридзе.



По мнению Гоциридзе, участие Зурабишвили в избирательном процессе с программой, изложенной в хартии, может внести больше жизни на оппозиционном фланге.



По его словам, процесс максимального укрупнения оппозиции очень хорош и необходим.



«Проявилась связывающая структура четырех политических блоков. Это лучше, чем разрозненность, однако большее укрупнение оппозиционного фланга было бы еще лучше.



Будет лучше, если оппозиционному флангу удастся собрать две большие коалиции. Время еще есть, и каждый блок может усилиться оставшимися за пределами партиями, политическими группами и отдельными политически активными лицами.



Не должно случиться так, чтобы какая-то партия, имеющая хотя бы полпроцента поддержки, осталась в стороне – один или два процента могут решить многое», - сказал Роман Гоциридзе.





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