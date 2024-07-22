|
|
|
ЕС начнет переговоры с Арменией о безвизовом режиме
22.07.2024 17:15
Решение Еврокомиссии о начале переговоров с Арменией о безвизовом режиме сегодня поддержали министры иностранных дел в Совете ЕС.
Как пишет Reuters, безвизовый режим с Арменией будет задействован в том случае, если страна выполнит определенные условия. Вместе с тем, этот процесс может занять несколько лет.
По словам министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, «это важнейший этап в углублении отношений между Арменией и Евросоюзом, основанных на общих ценностях и принципах».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна