

ЕС начнет переговоры с Арменией о безвизовом режиме

22.07.2024 17:15





Решение Еврокомиссии о начале переговоров с Арменией о безвизовом режиме сегодня поддержали министры иностранных дел в Совете ЕС.



Как пишет Reuters, безвизовый режим с Арменией будет задействован в том случае, если страна выполнит определенные условия. Вместе с тем, этот процесс может занять несколько лет.



По словам министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, «это важнейший этап в углублении отношений между Арменией и Евросоюзом, основанных на общих ценностях и принципах».







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