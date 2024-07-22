

Россия готова помочь «Грузинской мечте» сохранить власть

22.07.2024 20:27





Россия готова помочь «Грузинской мечте» сохранить власть, если Тбилиси обратится к Москве с этой просьбой, – по сообщению телеканала «Пирвели», такое заявление сделал заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Климов на встрече «Клуба друзей России» в Москве. Климов также занимает должность председателя временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, но, похоже, наряду с «предотвращением вмешательства» во внутренние дела России он занимается «вмешательством» во внутренние дела соседних государств.



Как сообщает телеканал «Пирвели», журналист спросил Андрея Климова, «готова ли Россия предотвратить попытку государственного переворота в Грузии». В ответ Климов провел параллель с Сирией, приведя в пример Башара Асада, и заявил, что те, кто обращается к России, получают военную помощь. «Любой государственный переворот – это вмешательство внешних сил во внутренние дела другого государства, что является нарушением Устава ООН. Я вам другое скажу, например, была попытка свержения власти в Сирии. Когда законное правительство Асада обратилось к нам за военной помощью среди прочего, мы предоставили им эту помощь, и, как вы знаете, ситуация в Сирии стабилизировалась», – цитирует Климова телекомпания «Пирвели».



На встрече также присутствовал Мамука Пипия, лидер пророссийской партии «Солидарность ради мира». Как сообщает ТВ «Пирвели», было объявлено, что Грузия присоединилась к клубу друзей России. Эта прокремлевская партия лоббирует восстановление дипломатических отношений между Россией и Грузией.



Комментируя перспективу вступления Грузии в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Климов, по цитате телеканала «Пирвели», заявил: «это, прежде всего, должна решать Грузия. Чтобы стать участником ОДКБ, вы должны сначала захотеть это сделать. ОДКБ – это открытая система, и на эту организацию должны рассчитывать все страны, желающие жить по ее правилам. Предложение Владимира Путина заключается в создании общей системы безопасности на Евразийском континенте. Грузия – страна Евразийского континента, она может это сделать. Может быть стремление к этому, понимание этой темы уже есть у других наших соседей, Индии, Китая и других, главное не опоздать».



«Клуб друзей России» был создан в феврале 2023 года партией «Единая Россия» при поддержке Министерства иностранных дел России. Как сообщает официальный сайт партии «Единая Россия», «Клуб друзей России» создан для «продвижения гуманитарного сотрудничества» как «неформальная международная площадка и соответствующая интернет-платформ для тех, кто не хочет терять связь с русским миром».



Источник: Civil Georgia

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