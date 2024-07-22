

Суд приостановил указ президента о назначении Кахи Цикаришвили членом Высшего совета юстиции

22.07.2024 20:46





Решением Тбилисского городского суда действие указа президента Грузии от 15 июля 2024 года о назначении Кахи Цикаришвили членом Высшего совета юстиции приостановлено.



Вместе с тем, до окончательного завершения судопроизводства по делу президенту Грузии запретили проводить новый конкурс и назначать другого нового члена Высшего совета юстиции Грузии (в любой форме).



«22 июля 2024 года коллегия по административным делам Тбилисского городского суд приняла в производство иск М. К. к ответчику — президенту Грузии.



Истец потребовал признать недействительным указ президента Грузии от 15 июля 2024 года о назначении Кахи Цискаришвили членом Высшего совета юстиции Грузии и издать новый акт, в частности, обязать президента Грузии назначить истца членом Высшего совета юстиции Грузии.



В этом же иске истец, в целях обеспечения иска, ходатайствовал о приостановке действия указа президента Грузии от 15 июля 2024 года до окончания судопроизводства, и о том, чтобы временным постановлением до окончательного завершения производства по делу запретить президенту Грузии проводить новый конкурс для назначения еще одного нового члена Высшего совета юстиции Грузии (в любой форме) (кроме истца).



Согласно решению коллегии по административным делам Тбилисского городского суда от 22 июля 2024 года, ходатайство М. К. об обеспечении иска было удовлетворено. По решению суда, действие указа президента Грузии от 15 июля 2024 года приостановлено до окончания судопроизводства. Кроме того, до окончательного завершения судопроизводства по делу президенту Грузии запрещено проводить новый конкурс и назначать другого нового члена Высшего совета юстиции Грузии (в любой форме)», — говорится в информации Тбилисского городского суда.





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