

Судебная власть Грузии прямо и незаконно вмешалась в конституционные полномочия президента - Мсхиладзе

22.07.2024 20:49





Приостановка конституционного акта о назначении члена Высшего совета юстиции является беспрецедентным вмешательством в полномочия президента, мы призываем к реагированию дипломатический корпус, международное сообщество, международные организации, - об этом на брифинге в администрации президента заявил парламентский секретарь президента Грузии Георгий Мсхиладзе.



По его словам, сегодня происходит нечто неслыханное, что является трагедией для страны, и никто не имеет права лишать избранного народом, демократическим путем главу государства полномочий, предоставленных ему Конституцией.



«В истории Грузии произошло беспрецедентное событие. На сей раз уже судебная власть Грузии прямо и незаконно вмешалась в конституционные полномочия президента и приостановила конституционный акт о назначении члена Высшего совета юстиции, в то время как президент Грузии, согласно Конституции, имеет все полномочия единолично принимать решение, выбрать и назначить члена Высшего совета юстиции.



Во-первых, вы не имеете права на этот произвол. Во-вторых, это нарушение принципа разделения власти. В-третьих, это еще одно доказательство кланового правления суда, для которого в Высшем совете юстиции неприемлемо даже одно иное мнение.



Это беспрецедентное вмешательство в конституционные полномочия президента, неприемлемое для конституционного строя Грузии.



Сегодня происходят неслыханные вещи, это уже трагедия для всей страны. Каждый должен знать, что никто не имеет права лишать избранного демократически, народом главу государства полномочий, предоставленных Конституцией.



Мы обращаемся к общественности, дипломатическому корпусу, международному сообществу, международным организациям, ОБСЕ/БДИПЧ, представители которых наблюдали за процессом отбора кандидата в Высший совет юстиции, это был прозрачный процесс. Мы обращаемся и призываем всех надлежащим образом отреагировать на этот вопрос», - заявил Георгий Мсхиладзе.



Решением Тбилисского городского суда действие указа президента Грузии от 15 июля 2024 года о назначении Кахи Цикаришвили членом Высшего совета юстиции приостановлено. Соответствующее заявление распространил Тбилисский городской суд.



Кроме того, до окончательного завершения судопроизводства по делу президенту Грузии запрещено проводить новый конкурс и назначать другого нового члена Высшего совета юстиции Грузии (в любой форме). По пояснению городского суда, причиной решения стал иск некоего М.К.





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