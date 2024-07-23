

Представитель Госдепа США о возможном вмешательстве РФ в выборы в Грузии

23.07.2024 10:43





«Важно, чтобы грузинский народ, и только грузинский народ, решал будущее своей страны», — заявил на пресс-конференции официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.



Он сообщает, что США внимательно следят за попытками России вмешаться в предстоящие в стране выборы.



«Мы видели не только ряд попыток со стороны России, но и прямое вмешательство в выборы как в регионе, так и во всем мире, и мы всегда внимательны и следим за этим.



Как вы много раз слышали от нас, важно, чтобы грузинский народ и только грузинский народ решал будущее своей страны», — сказал Мэтью Миллер.



Россия поможет властям Грузии предотвратить государственный переворот, если Тбилиси попросит Москву о помощи. Об этом заявил



Накануне заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов заявил, что Россия поможет властям Грузии предотвратить государственный переворот, если Тбилиси попросит Москву о помощи.



«Любой государственный переворот – это вмешательство внешних сил во внутренние дела другого государства, что является нарушением Устава ООН. Я скажу вам другое, была, например, попытка свержения власти в Сирии. Когда законное правительство Асада обратилось к нам за военной помощью среди прочего, мы предоставили им эту помощь, и, как вы знаете, ситуация в Сирии стабилизировалась», – заявил Климов, отвечая на вопрос о готовности России предотвратить попытку переворота в Грузии.





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