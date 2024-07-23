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Имнадзе: Суд пытается грубо вмешаться в эксклюзивные полномочия президента
23.07.2024 11:21
Решение суда является опасным и пагубным прецедентом, который противоречит законодательству и наносит ущерб подотчетности и открытости Высшего совета юстиции, - заявил председатель комиссии по отбору кандидатов в члены Высшего совета юстиции Гурам Имнадзе, комментируя решение Тбилисского городского суда, согласно которому приостанавливается распоряжение президент Грузии о назначении Кахи Цикаришвили членом Высшего совета юстиции.
По словам Имнадзе, это решение наносит вред не только институту президента и его эффективности, но и еще больше подрывает и снижает и так дефицитное доверие к системе правосудия в целом.
Кроме того, как отметил Имнадзе, решение особенно опасно в свете того, что таким образом суд, фактически, самовольно решил контролировать то, кого может назначить президент членом Высшего совета юстиции, а кого нет.
«Это решение особенно опасно в свете того, что таким образом суд, по сути, самовольно взялся контролировать то, кого может назначить президент членом Высшего совета юстиции, а кого нет. Показательно также, что тем же постановлением судья продлил общий двухмесячный срок рассмотрения дела до пяти месяцев, что еще больше продлевает действие указанного решения и повышает риски парализовать президента, как независимого конституционного органа.
Это решение является опасным и пагубным прецедентом, который противоречит законодательству Грузии и наносит ущерб подотчетности и открытости Высшего совета юстиции. Данное решение наносит вред не только институту президента и его эффективности, но и еще больше подрывает и снижает и так дефицитное доверие к системе правосудия в целом», - заявил Гурам Имнадзе.
Для справки, согласно решению Тбилисского городского суда, действие указа президента Грузии от 15 июля 2024 года о назначении Кахи Цикаришвили членом Высшего совета юстиции было приостановлено. Кроме того, как заявляют в суде, до окончательного завершения разбирательства по делу, президенту Грузии запрещается проводить новый конкурс и назначать (в любой форме) другого нового члена Высшего совета юстиции Грузии.
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