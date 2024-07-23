

Матикашвили:У суда есть своя повестка дня, и он сам решает, кого назначать или не назначать на конкретную должность

23.07.2024 14:14





У суда есть своя повестка дня, и он сам решает, кого назначать или не назначать на конкретную должность. Власть не вмешивается в дела суда! - так первый заместитель председателя комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Давид Матикашвили ответил на вопрос о том, в какой степени суд имел право приостанавливать распоряжение президента Грузии о назначении Кахи Цикаришвили членом Высшего совета юстиции.



Матикашвили назвал вопросы, задаваемые по этому поводу, «спекулятивными» и, обращаясь к части СМИ, заявил, что им «нравится ситуация, существовавшая до 2012 года, когда власти очень глубоко и жестко вмешивались в судебные решения».



Матикашвили несколько раз упомянул, что «суд является независимой ветвью властей и самостоятельно принимает решения относительно лиц, назначаемых в Высший совет юстиции».



«СМИ, контролируемые радикальной оппозицией, очень стараются освещать сцену вмешательства власти в судебные дела. Вам нравится ситуация до 2012 года, когда власти очень глубоко и жестко вмешивалось в решения других ветвей власти. Вы хотите ситуации, когда председатель парламентского комитета по юридическим вопросам, председатель совета юстиции и председатель Верховного суда были очень близкими родственниками, а исполнительная власть напрямую вмешивалась в права суда. Такого вы больше не увидите и не услышите!» - обратился Давид Матикашвили к СМИ.



Для справки, согласно решению Тбилисского городского суда, действие указа президента Грузии от 15 июля 2024 года о назначении Кахи Цикаришвили членом Высшего совета юстиции приостановлено. Кроме того, как заявляют в суде, до окончательного завершения судопроизводства по делу, президенту Грузии запрещается проводить новый конкурс и назначать другого нового члена Высшего совета юстиции Грузии (в любой форме).





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