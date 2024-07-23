

Хавьер Коломина станет специальным представителем генсека НАТО по южному соседству

23.07.2024 14:14





Хавьер Коломина станет специальным представителем генсека НАТО по вопросам южного соседства, сообщает пресс-служба НАТО.



«Ближний Восток, Северная Африка и регион Сахеля являются важными для нашего Альянса. Хавьер Коломина имеет большой опыт работы с партнерами НАТО. Его назначение еще больше усилит важную работу НАТО на юге», – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Хавьер Коломина является заместителем помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, и до этого твермени работал специальным представителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии.





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