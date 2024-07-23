

Анна Бучукури: Группа влияния судебной власти защищает саму себя

23.07.2024 14:15





Группа влияния судебной власти защищает саму себя! - так депутат от партии «За Грузию» Анна Бучукури реагирует на решение Тбилисского городского суда, приостановившего распоряжение президента Грузии о назначении Кахи Цикаришвили членом Высшего совета юстиции.



По оценке Бучукури, это наглядный пример того, как суд управляется уродливой, порочной клановой системой, и теперь эта система защищает саму себя.



«Это замкнутый круг. Одно дело, что Бидзина Иванишвили и «Мечта» Иванишвили переманили судью Сандро Гиргвлиани и подобных ему, и усилили их с единственной целью - чтобы группа влияния суда помогла Иванишвили продлить свою власть. Мурусидзе - Чинчаладзе - это судьи, подпавшие под санкции главного стратегического партнера за коррупцию. Когда мы потребовали создания следственной комиссии в парламенте, вся «Грузинская мечта» препятствовала этому», - заявила Анна Бучукури.



Для справки, согласно решению Тбилисского городского суда, действие указа президента Грузии от 15 июля 2024 года о назначении Кахи Цикаришвили членом Высшего совета юстиции приостановлено. Кроме того, как заявляют в суде, до окончательного завершения разбирательства по делу, президенту Грузии запрещается проводить новый конкурс и назначать другого нового члена Высшего совета юстиции Грузии (в любой форме).





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