

Вашадзе: Страной управляет «клан», захвативший власть, а закона и Конституции в стране – нет.

23.07.2024 14:15





Тяжелейшая обстановка. Вы знаете, что процесс интеграции в Евросоюз приостановлен, а «Грузинская мечта» добавляет к этому пренебрежение Конституцией, прямое и грубое вмешательство в полномочия президента, явное проявление кланового правосудия и, к сожалению, еще один тяжелый удар по процессу евроинтеграции Грузии, - так отреагировал один из лидеров партии «Единства» Георгий Вашадзе, на приостановку распоряжения президента Грузии о назначении Кахи Цикаришвили членом Высшего совета юстиции.



По его словам, страной управляет «клан», захвативший власть, а закона и Конституции в стране – нет.



«К сожалению, сегодня нет ни Конституции, ни закона. Страной управляет «клан», который захватил власть и хочет сам обогатиться, поставить людей в крайне тяжелое положение и сохранить власть любой ценой. Выход из этой тяжелой ситуации – единство. С единством, 26 октября, мы должны победить, чтобы в кратчайшие сроки отменить все эти извращенные, антигрузинские, антиконституционные, антигосударственные шаги и двигаться к ЕС ускоренными темпами… 26 октября может ввести Грузию в Европейский союз в ускоренном порядке, и поэтому нам нужно единство, поэтому нам нужен прогресс и поэтому нам нужна победа», - заявил Вашадзе.



Для справки, согласно решению Тбилисского городского суда, действие указа президента Грузии от 15 июля 2024 года о назначении Кахи Цикаришвили членом Высшего совета юстиции приостановлено. Кроме того, как заявляют в суде, до окончательного завершения судопроизводства по делу, президенту Грузии запрещается проводить новый конкурс и назначать другого нового члена Высшего совета юстиции Грузии (в любой форме).





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