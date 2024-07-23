

Кандидат в члены Совета юстиции оспорит приостановку его назначения в суде

23.07.2024 14:16





Кандидат, избранный президентом в члены Высшего Совета юстиции Каха Цикаришвили, оспорит решение Тбилисского городского суда о приостановке его назначения. Цикаришвили подает иск в Апелляционный суд.



«Я не думаю, что это взаимодействие конкретного кандидата и правосудия, я думаю, что это реакция системы на мое назначение, и я думаю, что система принимает меры, чтобы помешать мне стать членом Верховного Совета юстиции



Теоретически судебная система может остановить этот вопрос на несколько лет, но посмотрим сейчас на практике, как будет развиваться ход спора», — говорит Цикаришвили.



Напомним, что Тбилисский городской суд приостановил действие указа президента Грузии от 15 июля 2024 года о назначении Кахи Цикаришвили членом Высшего совета юстиции. Кроме того, до окончательного завершения разбирательства по делу президенту Грузии было запрещено проводить новый конкурс и назначать еще одного нового члена Высшего совета юстиции Грузии (в любой форме).





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