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Организация Emguide готова помочь грузинским мигрантам проголосовать в других странах


23.07.2024   14:20


В Грузии создана организация Emguide, которая поможет грузинским эмигрантам участвовать в парламентских выборах 26 октября 2024 года.

«Цель в том, чтобы в выборах 26 октября приняли участие как можно больше граждан Грузии, уехавших на заработки за границу. Специальный сайт поможет им пройти консульский учет для участия в выборах, а при необходимости представители Emguide () организуют транспортировку на избирательные участки», — заявил представитель организации Бачана Шенгелия.

Он отметил, что роль тех, кто покинул Грузию, чтобы содержать свои семьи, очень велика, экономика страны основана на их титаническом труде, но в силу искусственно созданных барьеров «им не дают возможности участвовать в выборах и управлении страной».

Шенгелия заявил, что организация не выражает какие-либо партийные интересы.


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