

Результаты опроса CRRC «Кавказский барометр» за 2024 год

23.07.2024 14:21





18 июля Кавказский центр исследовательских ресурсов (CRRC-Грузия) представил результаты исследования «Кавказский барометр» за 2024 год. В рамках исследования в период с 16 апреля по 13 мая 2024 года было опрошено 1 509 респондентов. Максимальная погрешность исследования колеблется в рамках 3%. В вопросах измерялось отношение к социальным ценностям и нормам, а также к политике, власти и демократии.



Исследование затрагивает такие вопросы, как удовлетворенность людей своей жизнью, уровень доверия к другим, чувство отверженности и пустоты, а также восприятие фатализма. Один интересный вывод, который, вероятно, указывает на снижение гомофобных настроений, заключается в том, что число людей, считающих гомосексуалов нежелательными соседями, значительно сократилось: с 23 процентов в 2017 году до всего лишь девяти процентов в 2024 году.



Наркозависящие лица возглавляют список нежелательных соседей, а преступники занимают второе место.



Что касается доверия другим людям, большинство людей недоверчиво относятся к своим согражданам. 17 процентов считают, что большинству людей можно доверять, а 28 процентов считают, что они находятся «посередине». 54 процента демонстрируют более осторожное отношение и считают, что осторожности в общении с людьми никогда не бывает слишком много.



Что касается восприятия фатализма, 27 процентов считают, что все в жизни определяется судьбой. Примерно то же самое – 25 процентов не отвечают решительно и их мнение нейтрально. 46 процентов считают, что люди сами творят свою судьбу.



Политика, власть, демократия

Что касается интереса людей к политике, по данным опроса, 19 процентов респондентов говорят, что они «очень интересуются» политикой. Эта цифра почти такая же (на 1 процент выше), как и в 2021 году, и на пять процентов ниже, чем в 2008 году, когда опрос проводился впервые. В 2024 году 35 процентов респондентов «весьма интересовались» политикой. В 2021 году этот показатель составил 28 процентов.



Процент людей, мало интересующихся политикой, был примерно одинаковым в 2008, 2021 и 2024 годах. Однако количество людей, совершенно не интересующихся политикой, в 2023 году составило 16 процентов, что значительно ниже 23 процентов в 2021 году.



Что касается направления политики Грузии, 23 процента имеют более или менее позитивное отношение, а 35 процентов имеют в целом негативное восприятие. 29 процентов респондентов считают, что «политика вообще не меняется». 13 процентов либо не знали, либо отказались отвечать.



Безработица (26%), бедность (13%), политическая нестабильность (10%), рост цен/инфляция (7%) входят в число «самых важных» проблем, с которыми Грузия сталкивается в 2024 году.



Что касается отношения к демократии, 67 процентов респондентов предпочитают демократию среди всех других систем. Однако только 9 процентов считают, что Грузия является полностью демократическим государством, а 25 процентов считают, что Грузия является демократией с небольшим количеством проблем. 42 процента считают, что Грузия является страной с большими проблемами в плане демократии, а 14 процентов считают, что страна вообще недемократическая.



Что касается доверия к исполнительной власти (премьер-министру и Кабинету министров), им «полностью» доверяют 10 процентов респондентов, «не доверяют» – 18 процентов, а «полное недоверие» у 21 процента.



Парламент пользуется «полным доверием» лишь у семи процентов, ему «доверяют в большей степени» 15 процентов, а «не доверяют в большей степени» и «полное недоверие» — 21% в каждом ответе.



Доверие к политическим партиям по-прежнему низкое. Только три процента доверяют им «полностью», а девять процентов доверяют им «в большей степени».



Процент респондентов, которые «доверяют в большей степени» президенту, увеличился с 12 до 20 процентов, а количество тех, кто ему не доверяет, осталось примерно таким же, как и в 2021 году.



Армия, полиция и религиозные институты по-прежнему пользуются наибольшим доверием.



Civil.ge

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