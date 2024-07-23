

Уволенная сотрудница тбилисской школы связывает свое отстранение с участием в акциях

23.07.2024 15:23





Уволенная сотрудница 51-й школы Тбилиси связывает свое отстранение с участием в акциях против «российского закона». Манана Гвинжилия — вынужденная переселенка из Абхазии сообщила журналистам, что директор уволила ее из учебного заведения без каких-либо причин и без какой-либо компенсации.



При этом, по словам Гвинжилия, ей уволили с единственным аргументом «человек лучше бы выполнил свои обязанности».



«Я была активным участником акций против российского закона. Как-то так получилось, что после окончания протестов, 2 месяца назад, меня вызвала директор госпожа Екатерина Цитурия и попросила написать заявление об увольнении с работы», — рассказала Гвинжилия.



Женщина социально незащищенная гражданка, по ее словам, у нее нет собственного жилья, однако, руководство школы не приняло во внимание это обстоятельство.



Манана Гвинджилия объявляет о намерении подать иск в суд с целью оспорить правомерность её увольнения.



Между тем, часть оппозиции утверждает, что в преддверии выборов «Грузинская мечта» объявила охоту на граждан по политическим мотивам.



Источник: СОВА

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