

«Судья нарушила конституционный принцип» — Комиссия по отбору кандидатов в члены Совета юстиции

23.07.2024 15:24





По мнению «Комиссии по отбору кандидатов в члены Высшего совета юстиции Грузии», Тбилисский городской суд грубо нарушил Конституцию, приостановив действие указа о назначении в состав Высшего совета юстиции кандидата, выбранного президентом.



Как отмечается в заявлении «Комиссии по отбору кандидатов в члены Высшего совета юстиции Грузии», свою работу они завершили после представления президенту рекомендаций по конкретным кандидатам, однако в связи с высоким общественным интересом в комиссии считают важным довести до общественности свое мнение касательно решения Тбилисского городского суда от 22 июля этого года.



По словам членов комиссии, судья Леила Поладашвили удовлетворила ходатайство истца об обеспечении иска и приостановила действие указа президента до окончания разбирательства, а также запретила президенту назначать другого члена Верховного совета Правосудие сроком на 5 месяцев.



Члены комиссии считают, что указанным решением судья Леила Поладашвили грубо нарушила принцип разделения властей, гарантированный Конституцией Грузии, и вторглась в полномочия Президента Грузии, гарантированные статьей 52 Конституции, самостоятельно выбрать и назначить одного члена Высшего совета юстиции, не являющегося судьей.



«Вышеупомянутым решением судья также проигнорировала положение «Общего административного кодекса Грузии» (статья 3), которое не распространяет действие Общего административного кодекса на деятельность президента Грузии.



Мы считаем, что данное решение не служит верховенству закона и общественным интересам, и таким образом суд пытается грубо вмешаться в исключительные полномочия независимого конституционного органа – президента Грузии.



Это решение особенно опасно в свете того, что таким образом суд фактически самовольно взял на себя контроль над тем, кто может быть назначен президентом членом Высшего совета юстиции, а кто нет», — читаем в заявлении.



В комиссии отмечают, что также показательно то, что судья продлила общий двухмесячный срок рассмотрения дела до 5 месяцев, что, по их мнению повышает риск того, что деятельность президента как независимого конституционного органа будет парализована:



«Упомянутое решение является опасным и вредным прецедентом, который противоречит законодательству Грузии и наносит ущерб подотчетности и открытости Высшего совета юстиции. Указанное решение наносит вред не только институту президента и его эффективности, но и еще больше подрывает и снижает без того в целом недостаточное доверие к системе правосудия», — заявили члены комиссии.



Ранее, Тбилисский городской суд приостановил действие распоряжения президента Грузии Саломе Зурабишвили о назначении Кахи Цикаришвили членом Высшего совета юстиции.



С иском в суд обратился Манучар Какочашвили, принимавший участие в конкурсе по отбору члена Высшего совета юстиции.



До окончания рассмотрения иска суд запретил президенту проводить новый конкурс и назначать членов Высшего совета юстиции.



В состав Высшего совета юстиции входят шесть членов, не являющихся судьями, пять из которых избираются парламентом, один – президентом.





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