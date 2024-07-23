

За решением Тбилисского городского суда об отмене указа президента последовали отклики

23.07.2024 15:49





Тбилисский городской суд 22 июля своим беспрецедентным решением отменил указ президента Грузии Саломе Зурабишвили о назначении Кахи Цикаришвили членом Высшего совета юстиции. Это право гарантировано президенту Конституцией страны.



Парламентский секретарь президента осудил решение суда и назвал его «прямым» и «грубым» вмешательством в конституционные полномочия президента. Неправительственные организации и оппозиционные политики также раскритиковали это решение суда. Они считают это тревожным случаем «кланового правления» в судебной системе Грузии и нарушением Конституции самим судом.



«Civil Georgia» предлагает комментарии на решение суда:



Каха Цикаришвили, назначенный президентом на должность члены Высшего совета юстиции, говорит: «не думаю, что это взаимодействие конкретного кандидата и правосудия, я думаю, что это реакция системы на мое назначение, и думаю, что система принимает меры, чтобы я не стал членом Высшего совета юстиции… Теоретически в суде система может остановить этот вопрос на несколько лет, но давайте посмотрим сейчас, на практике, как будет развиваться спор».



Оппозиция:

Коалиции за перемены (совместное заявление «Ахали», «Гирчи – Больше свободы» и «Дроа»): «Этим решением судейский клан нарушил основополагающий принцип разделения властей и присвоил полномочия президента Грузии, укрепленные в Конституции. В то время как 9 оговорок, которые должны быть выполнены для вступления в ЕС, предусматривают комплексную реформу суда, «Грузинская мечта» в очередной раз принимает подобное незаконное решение, наносящее ущерб нашему историческому выбору. Этот факт является еще одним доказательством того, что наша страна не может стать членом Евросоюза при условиях власти «Грузинской мечты»».



Ана Нацвлишвили, Лело за Грузию: «Принятым вчера решением суд совершил правовой абсурд – отменил дискреционные полномочия президента Грузии, гарантированные Конституцией. В этой стране вы не найдете ни одного квалифицированного юриста, который бы сказал, что суд обладает такими полномочиями. Вчера суд отменил Конституцию этой страны, и почему он это делает? Потому чтобы клан чувствовал себя в комфорте, и чтобы глаза и уши общественности не проникли в судебную систему и не предоставили вам, общественности, гражданам этой страны информацию о том, какие несправедливости и какие преступления совершаются в судебной системе».



Георгий Вашадзе, Стратегия Агмашенебели / Единство – ради спасения Грузии: «процесс интеграции в ЕС остановлен, а «Грузинская мечта» добавляет к этому игнорирование Конституции, прямое и грубое вмешательство в полномочия президента, явное проявление кланового правосудия и, к сожалению, еще один тяжелый удар по процессу европейской интеграции Грузии. Поэтому, к сожалению, сегодня нет ни Конституции, ни закона».



Майя Копалеишвили, Ахали / Коалиция за перемены: «Городской суд, и получается, что воцарившийся в суде клан нарушил Конституцию, вышел из конституционных рамок и фактически присвоил себе полномочия президента Грузии. У него вообще не было компетенции давать оценку указу президента Грузии, поскольку указ не является административно-правовым актом, компетенцию на рассмотрение которого имеет судья городского суда, занимающийся административными делами».





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