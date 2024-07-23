

Член «Мечты»: мы предотвращаем вмешательство в выборы со всех сторон

23.07.2024 15:51





Один из лидеров «Грузинской мечты», депутат Мамука Мдинарадзе комментирует заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Мэтью Миллера, о возможном вмешательстве России в выборы в регионе (в том числе и в Грузии).



«Каждый может захотеть вмешаться (в выборы), включая Россию и других. У каждого свой интерес, особенно в такой маленькой и уязвимой стране, как наша, где много агентов, финансируемых рублями и финансируемых долларами.



Поэтому правительство и должно быть национальным и независимым, чтобы предотвратить эти вмешательства, будь то со стороны России или с другой стороны. Мы предотвращаем вмешательство со всех сторон, особенно в последнее время и поэтому гордимся проделанной нами работой.



Сколько бы нас ни называли русскими и говорили, что мы жертвуем интересами собственных детей и подвергаем риску чужих детей, на самом деле мы знаем, мы правы перед собой.



Для того, чтобы эта страна была независимой, чтобы она гордилась, чтобы ее правительство принимало решения в своей стране, мы ради этого пожертвуем интересами наших детей!» — сказал Мдинарадзе.



Источник: СОВА

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