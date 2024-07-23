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«Грузинская мечта» за три месяца до выборов заговорила о подготовке покушения на Иванишвили
23.07.2024 16:33
В «Грузинской мечте» заговорили о том, что СГБ ведет дело о попытке ликвидации миллиардера, основателя партии Бидзину Иванишвили.
«Оказывается, они планировали убить Бидзину Иванишвили и других лидеров «Мечты», взорвать, совершить теракты и через это устроить государственный переворот», — заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
По его словам, для ликвидации Иванишвили готовился взрыв.
Кто «они» Мдинарадзе не сказал, но связал якобы готовившееся покушение на Иванишвили с покушением на Дональда Трампа, дословно: «попытки убийства Трампа и Иванишвили произошли в рамках псевдолиберального фашизма».
С утра о том, что во время опросов воевавшим в Украине добровольцам задают вопросы о якобы подготовке теракта против Иванишвили, сообщали адвокаты. К этому времени известно, что в присутствии судьи-магистрата опрошены Надим Хмаладзе, Лаша Чигладзе и Константин Джгамая. На опрос также вызван Важа Цецадзе.
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