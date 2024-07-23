

Грузия вошла в число 50 лучших стран мира по Индексу свободы мирных собраний

23.07.2024 17:03





Международная организация по оценке глобальной демократии «Разнообразие демократии» опубликовала индекс свободы мирных собраний. Согласно исследованию, Грузия набрала 3,5 балла по 4-балльной системе оценки и заняла 50-е место в мире.



После 2012 года, по улучшению оценки, Грузия входит в десятку лучших в мире, а в Европе занимает 1-е место. В 2012 году Грузия вошла в тройку самых опасных стран Европы наряду с Россией и Беларусью и заняла 99-е место в мире, а за последующий 11-летний период Грузия поднялась на 49 позиций в мировом рейтинге.



По присвоенному индексу Грузия обгоняет такие страны, как: США, Великобритания, Швейцария, Латвия, Румыния, Польша, Венгрия, Болгария, Южная Корея, Сингапур, Турция и др.



Согласно индексу свободы мирных собраний, Грузия за всю историю получила самые высокие оценки в индексе за этот и прошлый годы.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





