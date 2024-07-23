

Лидер «Антиоккупационного движения» оштрафован на 2000 лари

23.07.2024 17:23





Лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава задержанный на митинге против закона «о прозрачности иностранного влияния», оштрафован на сумму 2000 лари.



Судья Тбилисского городского суда Коба Чагунава признал его виновным в нарушении статьи 173 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей неподчинение и оскорбление сотрудника полиции.



Кацарава обвинялся и в нарушении 166 статьи кодекса, подразумевающей мелкое хулиганство, однако, из-за отсутствия доказательств и подтверждения был оправдан.



Судья заявил, что ознакомился с видеоматериалом и «слышал от самого Давида Кацарава, что тот сказал представителям спецназа, что они являются представителями российского правительства». По мнению судьи, такое обращение оскорбительно для лиц, которые служат защите Грузии.



По решению Кобы Чагунава Давид Кацарава лишен права ношения огнестрельного оружия сроком на два года.



Напомним, что на одной из акций против закона «об иноагентах» правоохранители задержали и жестоко избили Давида Кацарава. Специальная следственная служба начала расследование по факту превышения полномочий со стороны полиции. Кацарава по данному делу присвоен статус потерпевшего.





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