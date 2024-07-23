

Движение «Выбери Европу» призывает грузинскую молодежь к активности на выборах

23.07.2024 17:23





Представители движения «Выбери Европу», на мероприятии, посвященном предстоящим выборам, обсудили необходимость включения молодежи в проходящие в государстве процессы. Соосновательница движения Хатуна Лагазидзе говорит о важности «снижения возраста депутатов»:



«Помимо того, что мы должны вместе планировать путь к победе, мы должны подумать о том, как снизить возраст депутатов, чтобы в ближайшем будущем ваши поколения взяли на себя управление Грузией. У вас уже есть опыт победы, если бы прошлом году приняли российский закон, мы бы сегодня здесь не сидели, и выборы тоже не имели бы смысла.



За последние месяцы молодые люди заново открыли для себя Грузию, заставили нас вновь ощутить то уникальное чувство, которое называется любовью к Родине, и теперь наш долг – быть вашими сторонниками и защитниками на нелегком пути под названием европейское будущее Грузии. У меня сын немного младше, чем у вы, и естественно, он стоял с вами на митингах, дышал вместе с вами газом, и я как родитель поражаюсь, как кто-то может хотеть, чтобы наши дети жили в среде деспотизма, кумовства, коррупции и безысходность, которую называют «Грузинской мечтой».



Я могу пообещать вам, что буду бороться за ваше будущее также, как и за своего единственного ребенка. Богатство Грузии – это не золото, не нефть и не земля. Вы – богатство Грузии, эта страна ваша, и ваше будущее должно строиться в этой стране. Победа 26 октября необходима хотя бы для того, чтобы избежать новой катастрофической волны эмиграции. Вы должны строить свое европейское будущее в этой стране, в бескомпромиссности, энтузиазме и новаторстве этого поколения.



Главное не останавливаться. Движение и только движение живительно для страны и каждого из нас. Я выросла без родителей, получила три высших образования и сейчас стою здесь благодаря тому, что для меня каждое испытание было стимулом встать на ноги, двигаться вперед и делать новые шаги. Препятствия существуют только для того, чтобы их преодолевать и делать нас сильнее. Короче говоря, не останавливайтесь и вместе мы сможем все», — сказала Лагазидзе.



Напомним, что 11 июля представители различных сфер основали гражданское движение «Выбери Европу», цель которого – максимально мобилизовать прозападно настроенных избирателей для победы на выборах.



Источник: СОВА

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