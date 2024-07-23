

Лидера «Антиоккупационного движения» оштрафовали на 2000 лари за то, что назвал полицию представителями российской власти

23.07.2024 17:58





Лидера «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава, задержанный на акции против закона «О прозрачности иностранного влияния», признан судом нарушителем одной из двух статей.



Такое решение принял судья Тбилисского городского суда Коба Чагунава.



По решению судьи, на Давида Кацарава наложен административный штраф в размере 2000 лари.



Коба Чагунава прекратил производство в отношении Давида Кацаравы за совершение деяния, предусмотренного статьей 166 Кодекса об административных правонарушениях, подразумевающего мелкое хулиганство, из-за отсутствия доказательств и подтверждения.



Что касается второй – статьи 173, предусматривающей неповиновение полицейскому и его оскорбление, то судья признал это правонарушением.



По словам судьи Кобы Чагунава, он видел кадры и слышал от самого Давида Кацарава на этапе объяснений, что он говорил представителям спецназа, что они являются представителями российской власти. По мнению судьи, такое обращение оскорбительно для лиц, которые служат защите истории Грузии.



По решению Кобы Чагунава Давид Кацарава лишен права ношения огнестрельного оружия сроком на два года.



Сам Давид Кацарава на оглашении решения не присутствовал.



Кацарава обвиняли в совершении правонарушений по статьям 166 и 173 Кодекса об административных нарушениях, что подразумевает неповиновение полицейскому и мелкое хулиганство.



Кроме того, Специальная следственная служба начала расследование по факту превышения полномочий с применением насилия со стороны полиции в отношении Давида Кацарава. В этом деле Кацарава имеет статус потерпевшего.





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