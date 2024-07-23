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Алеко Элисашвили присоединился к объединению «Лело», Анны Долидзе и «Площади Свободы»


23.07.2024   20:16


Лидер «Граждан» Алеко Элисашвили присоединился к объединению партий «Лело», «Анна Долидзе – Для народа» и движения «Площадь Свободы».

Лидер «Лело» Мамука Хазарадзе разместил в соцсети фотографию, сделанную с Элисашвили, с подписью «За сильную Грузию».

По информации «IPN», объединение будет называться «За сильную Грузию».

Напомним, «Лело» на прошлой неделе провело презентацию предвыборного объединения, на которой было отмечено, что в ближайшее время оно расширится.


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