

Алеко Элисашвили присоединился к объединению «Лело», Анны Долидзе и «Площади Свободы»

23.07.2024 20:16





Лидер «Граждан» Алеко Элисашвили присоединился к объединению партий «Лело», «Анна Долидзе – Для народа» и движения «Площадь Свободы».



Лидер «Лело» Мамука Хазарадзе разместил в соцсети фотографию, сделанную с Элисашвили, с подписью «За сильную Грузию».



По информации «IPN», объединение будет называться «За сильную Грузию».



Напомним, «Лело» на прошлой неделе провело презентацию предвыборного объединения, на которой было отмечено, что в ближайшее время оно расширится.





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