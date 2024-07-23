

Цикаришвили: Мы знаем, как «клан» перекрывает все входные пути в суд

23.07.2024 22:34





У меня много информации, и через членство в Высшем совете юстиции я бы добыл в два раза больше такой ​​информации, которая недоступна обычным гражданам, - заявил Каха Цикаришвили в программе «Резюме» на телеканале «Палитраньюс».



По словам Цикаришвили, судебный «клан» не допустил бы в Высший совет юстиции такого члена, который борется именно с ним, поэтому процесс его назначения в совет был остановлен.



«Мы знаем, как клан перекрывает все входные пути в суд. Если мы посмотрим сегодня, как назначаются судьи, то 90% назначаются из числа помощников секретарей. Адвокатам и другим специалистам практически невозможно попасть в суд. Назначается 90% внутреннего персонала, и даже там не все помощники и секретари могут стать судьями, им тоже нужна протекция.



Обращаюсь к Манучару Какочашвили – вы, подавший этот иск и остановивший процесс моего назначения, что вы знаете о существующем в суде клане? Вы адвокат по уголовным делам и знаете, почему пропали оправдательные приговоры? Потому что в суде есть клан, который курирует все дела, и если судья захотел вынести оправдательный приговор, знаете, к кому он должен обратиться? К клану, для согласования приговора. Не то чтобы клан не позволял судьям выносить оправдательные приговоры. Непослушных судей переводили из одного суда в другой и наказывали в дисциплинарном порядке, вся система была порабощена, и знаете, чьими руками это делалось? Клана. Зураб Адеишвили управлял судебной системой руками Михаила Чинчаладзе. Он давал задания Чинчаладзе, а Чинчаладзе – Ираклию Шенгелия и т.д.», - заявил Цикаришвили.



Для справки, согласно решению Тбилисского городского суда, действие указа президента Грузии от 15 июля 2024 года о назначении Кахи Цикаришвили членом Высшего совета юстиции приостановлено. Кроме того, как заявляют в суде, до окончательного завершения судопроизводства по делу, президенту Грузии запрещается проводить новый конкурс и назначать другого нового члена Высшего совета юстиции Грузии (в любой форме). По пояснению Городского суда, причиной решения стал иск М.К.





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