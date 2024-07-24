

Представитель USAID: Мы проводим всесторонний обзор двустороннего сотрудничества между США и Грузией

24.07.2024 10:41





Учитывая серьезность существующей ситуации, USAID проводит всесторонний обзор двустороннего сотрудничества между США и Грузией.



Об этом заявил заместитель помощника администратора USAID Александр Соколовский на слушаниях в Конгрессе США по Грузии.



«Впечатляющие достижения Грузии на пути поддержки США грузинской демократии были построены на индивидуальных и общественных свободах, правах человека, общем видении демократического управления, общих ценностях, которые включали сильное, активное и живое гражданское общество в диалоге с правительством. Я приезжал в Грузию на протяжении двух десятилетий - это Грузия, которую мы знали до сих пор. Мы хотим видеть Грузию, которая будет верна этим ценностям и будет разделять это видение.



Учитывая серьезность существующей ситуации, мы проводим всеобъемлющий обзор двустороннего сотрудничества между США и Грузией, и мы в USAID тесно сотрудничаем с коллегами из Госдепартамента в этих усилиях», - сказал Соколовский.





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