

Том Кин: Угроза лидера «ГМ» против политических оппонентов хорошо соответствовала бы неважному диктатору

24.07.2024 10:47





Угроза лидера «Грузинской мечты» хорошо соответствовала бы диктатору, а не близкому партнеру США, - заявил конгрессмен-республиканец Том Кин на слушаниях в Палате представителей США, посвященных политической ситуации в Грузии и Молдове в преддверии выборов 2024 года.



По словам конгрессмена, он с нетерпением ждет, как грузинский народ ответит на действия правительства на критически важных октябрьских парламентских выборах. Кроме того, он добавил, что в октябре есть надежда как в Грузии, так и в Молдове, потому что население не хочет еще раз подчинения своих стран желаниям Кремля.



«Многие граждане Грузии мужественно и мирно вышли на улицы, чтобы выразить протест пагубным действиям своего правительства. К сожалению, они были встречены насильственными разгонами и задержаниями.



В своем выступлении, говоря о законопроекте об «иностранных агентах», лидер «Грузинской мечты» пригрозил политическим оппонентам «суровой местью», что хорошо соответствовало бы неважному диктатору, а не близкому партнеру США.



Я с нетерпением жду, как грузинский народ ответит на такие действия правительства на критически важных парламентских выборах в октябре.



Наконец, я хотел бы отметить, что в октябре в Грузии и Молдове есть место надежде. Я верю, что подавляющее большинство граждан обеих стран с нетерпением ждет более тесных отношений с Соединенными Штатами и не хочет еще раз подчинения своих стран желаниям Кремля», - сказал Кин.





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