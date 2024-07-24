

Конгрессмен Том Кин: «Грузинская мечта» добивается тесных отношений с РФ и Китаем

24.07.2024 11:01





«В последние годы «Грузинская мечта» начала атаковать западных партнеров, добиваться более тесных отношений с Россией и Китаем», заявил конгрессмен Том Кин (Республиканская партия) в Палате представителей США на слушаниях посвященных политике США в контексте предстоящих выборов в Грузии и Молдове.



Конгрессмен назвал действия правящей партии Грузии «разочаровывающими».



«На другой стороне Черного моря Грузия, к сожалению, в последние годы пошла совсем другим путем, чем Молдова. После того как Грузия обрела независимость от Советского Союза, грузинский народ решительно продемонстрировал свое желание искоренить коррупцию, отказаться от советского прошлого страны и установить более тесные отношения с США и Европой.



Грузины сражались и проливали кровь не только ради защиты своей страны от агрессивной войны России в 2008 году, но и вместе с американскими солдатами. Грузия была страной, не входящей в НАТО, и отправила военных в Афганистан.



Именно поэтому недавние действия нынешнего правительства Грузии – «Грузинской мечты» так разочаровывают. В последние годы «Грузинская мечта» позволила проникнуть в нее вредоносным элементам, начала нападки на западных партнеров и стремилась к более тесным отношениям с Россией и Китаем», — сказал Кин.



С принятием закона «об иноагентах» отношения Грузии с Западом вовсе были прекращены, продолжает конгрессмен.



«В мае правительство Грузии приняло закон «об иностранных агентах», несмотря на несколько предупреждений со стороны западных партнеров Грузии…



Грузинский закон об «иностранных агентах» оборвал отношения Грузии с Западом. Эти действия грозят свести на нет многолетнюю борьбу Грузии и является плевком в лицо грузинскому народу, подавляющее большинство которого поддерживает вступление в Европейский Союз», — заявил Кин.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





