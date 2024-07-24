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Кобахидзе: 26 октября будет референдум между войной и миром
24.07.2024 12:14
«На выборах 26 октября столкнутся по сути два политических субъекта — это «Грузинская мечта» и коллективное «Национальное движение», объединяющее несколько дискредитированных партий» — заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Соответственно, выборы 26 октября будут своего рода референдумом. Это будет референдум между войной и миром, между партией войны и партией мира, между либеральным фашизмом и традиционными ценностями, между темным прошлым Грузии и светлым европейским будущим страны.
Мы уверены, что при поддержке грузинского народа еще раз, уже в девятый раз, победит светлое, европейское будущее Грузии, достичь которого можно только путем достойной политики, сохранения мира и укрепления экономики страны», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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