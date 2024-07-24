

Кобахидзе: Когда еврокомиссар предупреждал нас о теракте, он не говорил о конкретном политике, поэтому адресатом мог быть Бидзина Иванишвили

24.07.2024 12:15





«Информация СГБ крайне тревожна. Дело касается террористического акта. Некоторым не нравится позиция Грузии, которую она занимает в отношении войны. В таких условиях существуют угрозы», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос, касающийся продолжающегося расследования подготовки террористического акта и заговора с целью свержения государственной власти.



По словам Кобахидзе, государство сделает все, чтобы предотвратить подобные действия.



«Что касается информации, распространенной СГБ, то, конечно, эта информация крайне тревожна. Дело касается террористического акта. Вы знаете, что адвокаты несколько дней скрывали информацию о том, что дело было также возбуждено по статье терроризма. Они указывали только на другую статью и не упоминали статью о терроризме. Эта информация очень тревожная. Тем более, на фоне того, что происходит в мире в целом. Вы видите, что за последний период произошло два теракта. Один в Словакии, другой в США. Это общий почерк, характеризующий одни и те же глобальные политические силы. Исходя из этого, конечно, угрозы есть, и расследование указывает на то, что эти угрозы актуальны и для Грузии.



Вы также помните телефонный разговор, который состоялся с одним из еврокомиссаров, позже сам еврокомиссар признался, что у него было своеобразное предупреждение о теракте. То есть, он признался, что он предупредил меня о теракте. Реально об этом был разговор, он просто сказал, что поляризация не стреляет пулями, это делают киллеры. Также было предупреждение. Конечно, это не было личным предупреждением еврокомиссара, его использовали в качестве доставщика сообщения, чтобы донести до нас соответствующую информацию. Конечно, все это тревожно.



Некоторым не нравится позиция Грузии по отношению к войне. В таких условиях существуют угрозы. Неудивительно, что, согласно следствию, во всем этом просматривается роль высокопоставленных чиновников прежней власти, роль людей, которые сегодня физически находятся в Украине. Все это крайне тревожно. Важно предотвратить подобные действия, и государство сделает все для этого», — заявил Кобахидзе.



Как отметил Кобахидзе, неудивительно, что адресатом возможного теракта мог быть Бидзина Иванишвили, ведь Иванишвили является гарантом мира и развития в стране.



«Вы все прекрасно знаете, что Бидзина Иванишвили является лидером нашей правящей партии. Он является почетным председателем политического объединения. Кроме того, вы хорошо знаете роль Бидзины Иванишвили в грузинской политике, его влияние на политические процессы. Поэтому, конечно, неудивительно, что адресатом подобного возможного акта был Бидзина Иванишвили. Я также хотел бы подчеркнуть, что когда еврокомиссар сделал нам конкретное предупреждение по поводу теракта, речь не шла о каком-то конкретном политическом деятеле. Это было общее предупреждение. Поэтому адресатом может быть кто угодно. Это не было предупреждением лично мне. Это предупреждение носило общий характер, поэтому оно могло быть адресовано любому политику из власти Грузии. Конечно, неудивительно, что, прежде всего, когда речь идет о недоброжелателях нашей страны, адресатом для них является Бидзина Иванишвили, ведь в первую очередь именно Бидзина Иванишвили является гарантом мира и развития в этой стране», — сказал Кобахидзе.



Служба госбезопасности расследует факты подготовки убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили при организации и финансировании бывших высокопоставленных чиновников власти Грузии и бывших сотрудников правоохранительных органов, находящихся в Украине.





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