

«Правительство Грузии ведет двойную игру» — заместитель помощника госсекретаря США

24.07.2024 12:15





Заместитель помощника госсекретаря США Джошуа Хак выступая на слушаниях в Конгрессе по вопросу Грузии, заявил что правительство Грузии ведет двойную игру, с одной стороны, нападая на Запад, а другой стороны, лжет избирателям, что власти ведут страну к членству в ЕС:



«Правительство Грузии ведет двойную игру. Оно пытается, с одной стороны, критиковать США и Евросоюз, а с другой стороны, параллельно с этим говорить людям, что они всё ещё находятся на пути к членству в ЕС, что лишено здравого смысла.



Я считаю, что наш долг как международного сообщества — дать понять избирателям, что путь, выбранный правительством Грузии, не ведет к евроатлантическому будущему, которого хочет грузинский народ», — заявил заместитель помощника госсекретаря Джошуа Хак.



В комитете по иностранным делам Конгресса США прошли слушания в связи с предстоящими выборами в Грузии и Молдове. Представители госдепартамента США предстали перед комитетом с оценкой текущих процессов в этих странах.



Заместитель помощника госсекретаря США Джошуа Хак в своем выступлении на слушаниях заявил, что правительство Грузии резко отклонилось от демократической траектории развития страны и поставило под угрозу евроатлантические устремления и двусторонние отношения с США.



Высокопоставленный чиновник Госдепартамента обратил внимание на принятие российского закона, указав, что он демонизирует гражданское общество и поощряет насилие и давление в его отношении.



В то же время заместитель помощника госсекретаря акцентирует внимание на дезинформационных заявлениях и враждебной риторике в адрес США и европейских партнеров, которые десятилетиями помогают Грузии.



«Мы по-прежнему поддерживаем гражданское общество Грузии, которое сталкивается с растущим давлением и преследованием со стороны властей, и активно поддерживаем их усилия по обеспечению того, чтобы октябрьские выборы прошли в свободных и справедливых условиях», — заявил Джошуа Хак.



В свою очередь, заместитель помощника администратора USAID Александр Соколовский на слушаниях в Конгрессе США по Грузии, отметил, что с 1992 года Грузия получила около 1,9 миллиарда долларов США в виде помощи от USAID для поддержки демократических институтов, систем здравоохранения и образования, а также экономического развития.



По мнению Александра Соколовского, российский закон представляет смертельную угрозу демократическому будущему Грузии. Он также указал, что решение правительства Грузии повлияло на отношения между двумя странами и траекторию их партнерства:



«Исходя из существующей ситуации, мы в различных ведомствах находимся в процессе фундаментального пересмотра двусторонних отношений с Грузией и помощи, выделяемой Грузии», — сказал Соколовский.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





