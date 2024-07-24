

Кобахидзе: Угрозы терактов существуют

24.07.2024 13:02





[Подготовка террористических актов в Грузии] не вызывает удивления. Согласно следствию, во всем этом прослеживается роль высокопоставленных чиновников прежней власти, людей, которые сегодня физически находятся в Украине, - неудивительно, что, в первую очередь, когда идет речь о недоброжелателях нашей страны, адресатом для них является Бидзина Иванишвили, потому что прежде всего, Бидзина Иванишвили – это мир и гарантия развития в этой стране, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, откликаясь на распространенную СГБ информацию о расследовании фактов подготовки госпереворота и терроризма, в том числе убийства Бидзины Иванишвили.



По словам Кобахидзе, опасности существуют, и начатое расследование показывает, что эти угрозы актуальны и в Грузии.



«Разумеется, та информация, которую распространила СГБ, крайне тревожна, дело касается террористического акта. Вы знаете, что адвокаты несколько дней скрывали информацию, что дело возбуждено также по статье о терроризме. Эта информация вызывает тревогу на фоне того, что происходит в мире в последнее время - совершено 2 террористических акта, один в Словакии, другой в США. Это общий почерк, характеризующий одни и те же глобальные политические силы. Исходя из этого, угрозы существуют, и начатое расследование указывает на то, что эти угрозы актуальны.



Вы помните, что состоялся телефонный разговор с одним из еврокомиссаров, позже сам еврокомиссар признался, что у него было своеобразное предупреждение о теракте. То есть, он признал, что было своего рода предупреждение касательно теракта и реально об этом был разговор и с его стороны. Просто он сказал, что поляризация будет тем, что стреляет пулями. Вы знаете, что поляризация не стреляет пулями, пулями стреляют киллеры. Также было предупреждение. Это не было предупреждением еврокомиссара, это был своего рода «мессинджер», чтобы донести до нас соответствующую информацию. Конечно, это тревожно. Некоторым не нравится позиция Грузии по отношению к войне, в таких условиях существуют угрозы.



Неудивительно, что, согласно следствию, во всем этом прослеживается роль высокопоставленных чиновников прежней власти, людей, которые сегодня физически находятся в Украине. Все это крайне тревожно. Очень важно предотвратить подобные акты, и государство сделает для этого все.



Вы хорошо знаете, что Бидзина Иванишвили является лидером нашей правящей партии, почетным председателем политического объединения. Кроме того, вы хорошо знаете роль Бидзины Иванишвили в грузинской политике и его влияние на политические процессы. Исходя из этого, неудивительно, что Бидзина Иванишвили был адресатом подобного возможного акта.



Тут хотел бы подчеркнуть, что когда со стороны еврокомиссара нам дали конкретное предупреждение касательно теракта, это было общее предупреждение и речь не шла о каком-то конкретном политике. Исходя из этого, адресатом может быть любой. Неудивительно, что, прежде всего, когда речь идет о недоброжелателях нашей страны, адресатом для них является Бидзина Иванишвили, ведь в первую очередь Бидзина Иванишвили является гарантом мира и развития в этой стране», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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