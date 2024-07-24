

Кобахидзе: Победят демократы или республиканцы, в обоих случаях война в Украине закончится

24.07.2024 13:03





«Независимо от того, победят демократы или республиканцы, в обоих случаях война на Украине закончится, ситуация в регионе успокоится, а отношение к Грузии изменится», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, «перезагрузка отношений априори не зависит от победы республиканцев».



«Если победят демократы, война, вероятно, закончится через год, если победят республиканцы — вероятно, через полгода. В обоих случаях война закончится, ситуация в регионе успокоится и отношение к Грузии изменится. То есть априори наш оптимизм и надежды не основаны на победе республиканцев. В обоих случаях, максимум через год, может быть и раньше, война в Украине закончиться, ситуация успокоится и отношение к Грузии изменится. В таком случае мы увидим абсолютно справедливое отношение, а не то, которое мы наблюдали последние три-четыре года, что очень печально. Я уверен, что максимум через год, может быть, даже через полгода начнется качественный пересмотр отношений по существу», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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