

Кобахидзе: У нас очень прочные избирательные позиции

24.07.2024 13:04





«Нам нужна максимальная легитимация, чтобы обеспечить дальнейшее развитие страны, и мы хотим окончательно победить либеральный фашизм в Грузии», — заявил на брифинге премьер-министр Грузии, руководитель избирательного штаба «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



По заявлению Кобахидзе, несмотря на несколько либерально-фашистских нападений на представителей правящей команды, избирательный процесс проходит по существу в мирной обстановке.



Как заявил Кобахидзе на пресс-конференции, состоявшейся в офисе партии, представители коллективного «Нацдвижения» перед выборами попытаются создать агрессивную избирательную среду.



«Мы уже открыли избирательную кампанию и активно готовимся к парламентским выборам 26 октября. Сегодня у нас очень прочные избирательные позиции. На сегодняшний день поддержка «Грузинской мечты» составляет около 60%, хотя это обстоятельство не дает нам возможности расслабиться. Мы сделаем все, чтобы получить максимально высокий результат. Нам нужна максимальная легитимация, чтобы обеспечить дальнейшее развитие нашей страны и окончательно победить либеральный фашизм в Грузии. Для этого нужна максимальная легитимация, которую мы обязательно получим на этих парламентских выборах. Вы знаете, что в 2012 году «Грузинская мечта» оставила в прошлом практику фальсификации выборов, которая была одним из главных штрихов предыдущей власти. «Грузинская мечта» сделает все для того, чтобы парламентские выборы 2024 года прошли в свободных и справедливых условиях.



Кроме того, очень важно, чтобы выборы прошли в мирной и спокойной обстановке. До сегодняшнего дня избирательный процесс проходит по существу в спокойной обстановке, если не считать нескольких либерально-фашистских нападений на представителей «Грузинской мечты». Такое нападение было совершено на Беку Одишария активистом «Нацдвижения» Папашвили. Также на министра здравоохранения напал представитель одной из НПО, связанной с «Нацдвижением». На Дачи Берая напала одна из активных последователей либерального фашизма Анания. Эти акты либерального фашизма активно поддерживали и тиражировали телеканалы, СМИ, принадлежащие коллективному «Нацдвижению». К сожалению, учитывая многолетний опыт, у нас есть ожидание, что провокации будут продолжаться и в будущем. В условиях, когда коллективное «Нацдвижение», все их партии вместе не могут набрать и 30%, у них двойная мотивация устраивать такого типа провокации, используя технологии либерального фашизма. Они попытаются создать агрессивную предвыборную среду, но мы сделаем все, чтобы выборы прошли в мирной обстановке», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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