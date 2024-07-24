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Председатель «Нацдвижения»: слушания в Палате представителей США – вердикт для Иванишвили


24.07.2024   13:05


«Слушания в комитете по международным отношениям Конгресса США — это приговор для партии Иванишвили», — заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.

По словам оппозиционного политика, «США сделают все, чтобы свободный выбор Грузии отразился на результатах выборов»:

«Но главное, что нам предстоит сделать – это заменить пророссийское, антизападное правительство Иванишвили на единство и вернуть себе Евроатлантическую перспективу.

Вчерашние слушания в Комитете по международным отношениям Палаты представителей США стали вердиктом для партии Иванишвили, которую конгрессмены-демократы и республиканцы, поддерживающие Дональда Трампа, заклеймили как пророссийского, путинского, коррумпированного несостоявшегося диктатора…

Наряду с политикой Иванишвили по сближению с Россией и отходу от демократии члены Конгресса резко раскритиковали решение правительства Иванишвили передать глубоководный порт Анаклия консорциуму китайских государственных компаний.

А именно правительство Иванишвили, проигнорировав прямые предупреждения госсекретаря президента Трампа Майка Помпео, выгнало американских инвесторов и заменило их китайскими компаниями, попавшими под санкции Соединённых Штатов Америки», — сказала Тина Бокучава.


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