

«Грузстат»: товарооборот России и Грузии сократился на 1,1%

24.07.2024 13:05





В январе-июне 2024 года внешнеторговый оборот Грузии составил более 10,3 миллиардов долларов, что на 1,8% меньше показателя за аналогичный период 2023-го, говорится в отчете Национальной службы статистики Грузии.



Доля десяти крупнейших стран-партнеров по импорту составила 68,3% от общего импорта Грузии. В первую тройку входят: Турция (1285,2 млн долларов США), России (857,5 млн долларов США) и США (771,3 млн долларов США).



Доля России во внешнеторговом обороте с января по июнь этого года была – 11,5%.



При этом СМИ отмечают падение товарооборота России и Грузии на 5,8%, Тбилиси сократил экспорт в Россию на 1,1%, пишут издания со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии.



Россия импортировала из Грузии почти 75 тысяч тонн минеральной и пресной воды, около 41 тысяч тонн вина, более 32 тысяч тонн сока и газировки, свыше 18 тысяч тонн спиртного и 3,4 тысяч тонн фруктов.



Кроме того, Грузия приобрела у России порядка 380 тысяч тонн природного и попутного газов, около 345 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов.



Помимо этого, Грузия купила 50,5 тысяч тонн прутков из углеродистой стали без обработки, а также почти 55 тысяч тонн стеклянных бутылок, тар и других емкостей.





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