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NDI запускает долгосрочную миссию по оценке парламентских выборов в Грузии


24.07.2024   13:16


Национальный демократический институт (NDI) запустил долгосрочную миссию по оценке парламентских выборов, запланированных в Грузии на 26 октября 2024 года. В группу NDI входят пять аналитиков, главы миссии и их помощники.

«Команда будет изучать различные тематические вопросы, связанные с выборами, в том числе: процесс избирательной кампании, организацию выборов, средства массовой информации и информационную среду, а также гендерные вопросы и вопросы инклюзивности.

Команда также встретится с представителями правительства и избирательной администрации, правящей партии и оппозиционных политических партий, организаций гражданского общества и местных наблюдательных организаций, государственных телерадиокомпаний и частных СМИ.

Эта миссия является продолжением предвыборной оценочной миссии NDI и частью более широкой международной программы наблюдения за выборами, организованной для парламентских выборов 2024 года. В ближайшие месяцы NDI будет активно участвовать в укреплении избирательных процессов и будет опираться на выводы долгосрочных аналитиков при разработке рекомендаций.

Долгосрочная оценочная миссия NDI будет проводить свою деятельность беспристрастно и профессионально, в соответствии с законодательством Грузии и Декларацией о принципах международного наблюдения за выборами.

Делегация не будет давать комментариев СМИ.

Миссия финансируется Агентством США по международному развитию (USAID)», — говорится в сообщении NDI.


Источник: СОВА
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