

Бокучава: Иванишвили пытается питать граждан Грузии ложными страхами и конспирациями

24.07.2024 14:26





Иванишвили пытается питать граждан Грузии ложными страхами и конспирациями, но я глубоко уверена, что 26 октября граждане Грузии сделают информированный выбор в связи с евроатлантическим будущим нашей страны, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава в ответ на заявление, опубликованное Службой государственной безопасности.



Она назвала данные обвинения абсурдными и пояснила, что именно это вызвало изменения политики партнеров по отношению к правящей силе.



«Абсурдные обвинения и постоянные нападки против Украины, США, высокопоставленных чиновников ЕС и запада - это именно то, что обусловило изменение политики запада в отношении правительства Иванишвили и введение санкций против него и его окружения. Вчера в Конгрессе мы услышали, что именно из-за его антизападной, антинациональной, антигосударственной политики рассматриваются, в том числе, и финансовые санкции. Я глубоко убеждена, что попытка Иванишвили питать граждан Грузии конспирациями с целью сохранения власти будет крайне неудачной на выборах 26 октября, и грузинские граждане сделают информированный выбор относительно евроатлантического будущего нашей страны.



Это постоянная конспирация, дезинформация, пропаганда в российском стиле, что западные партнеры называют гибридной войной. Насаждая ложный страх, Иванишвили пытается ввести в заблуждение граждан Грузии и на этой основе сохранить власть.



Я думаю, что мне, как политику, вообще не следует концентрироваться на абсурдном бреде и постоянной конспирационной теории, которыми Иванишвили пытается питать грузинских граждан, вместо того, чтобы дать гражданам возможность сделать информированный выбор 26 октября. Главная задача для нас - говорить на основе фактов, цитировать конгрессменов, чтобы граждане Грузии были информированы и сделали информированный выбор по евроатлантическому будущему нашей страны», - сказала Тина Бокучава.





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