

Посольство: Франция с 2012 года предоставила Грузии помощь в размере 945 млн евро

24.07.2024 14:26





Посольство Франции опубликовало отчет о бюджетной и финансовой поддержке, оказанной Грузии с 2012 года. За эти годы Франция выделила государству в качестве помощь в 945 миллионов евро.



По данным посольства, средства распределились следующим образом:



415 миллионов евро было вложено в энергетику;

201 миллион евро – в сферу социальной защиты;

185 миллионов евро – в частный сектор;

96 миллионов евро – питьевая вода и система канализации;

49 миллионов евро — ирригационная система.



Источник: СОВА

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