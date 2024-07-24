

По мнению Кобахидзе, война в Украине закончится раньше, если в США победят республиканцы

24.07.2024 14:27





Премьер-министр Ираклий Кобахидзе утверждает, что отношения с США улучшатся со следующего года.



Кроме того, Кобахидзе говорит, что улучшение отношений априори не зависит от победы республиканцев на президентских выборах в США, но зависит от окончания войны в Украине. По мнению Кобахидзе, война в Украине закончится раньше, если победят республиканцы.



«Мы ожидаем, что война в Украине закончится максимум через один год. Если республиканцы победят, мы думаем, что война может закончиться в январе. Как только война закончится и ситуация в регионе успокоится, отношение к Грузии сразу изменится, это наше оптимистическое ожидание. То есть наши надежды и оптимизм априори не основаны на победе «республиканцев».



Если победят демократы, война, вероятно, закончится через год, если победят республиканцы, то, вероятно, закончится через полгода. В обоих случаях, когда война закончится, ситуация в регионе успокоится и отношение к Грузии изменится», — сказал Кобахидзе.



По его словам, максимум через год, а может быть, даже через 6 месяцев начнется существенный и качественный пересмотр отношений с США.



«У нас с Дональдом Трампом есть одна общая черта — в течение последних 30 лет Трамп был единственным правительством в США, при котором в Америке не было войны, и «Грузинская мечта» также является единственным правительством, во время которого, за эти 30 лет в Грузии не было войны», — сказал Кобахидзе.



На пресс-конференции Кобахидзе напомнили, что критиками «Грузинской мечты» являются и республиканцы. Например, Джо Уилсон, который является инициатором MEGOBARI act; Конгрессмен-республиканец Том Кин заявил на слушаниях в Палате представителей, что «угрозы со стороны неформального лидера «Грузинской мечты» [Бидзины Иванишвили] вполне подходят для безжалостного диктатора, а не близкого партнера США».



«Само заявление, где было упомянуто это слово, абсурдно. Все это говорит о том, что существует своего рода истерия среди конкретных сил, которые хотели второго фронта в Грузии, но не добились этого», — сказал в ответ Кобахидзе.



Кобахидзе расценил критику правительства Грузии на слушаниях в европейской подкомиссии Палаты представителей как несправедливую атаку на грузинское государство.



«Когда мы услышали такие срежиссированные оценки в Конгрессе, это свидетельствует о том, что прагматичная позиция в отношении Грузии еще не сформирована. Мы увидели абсолютно несправедливое нападение на грузинское государство. Очевидно, что у конкретных сил по-прежнему есть такие интересы по отношению к Грузии, которые не соответствуют национальным интересам Грузии. Однако я уверен, что максимум через 1 год, а может даже и через 6 месяцев отношения будут серьезно пересмотрены, как только закончится война на Украине», — добавил Кобахидзе.



«Грузинской мечта» озвучивает идею заговора о существовании некой «партии глобальной войны», которая хочет вовлечь Грузию в продолжающийся конфликт в Украине. Влиянием «партии глобальной войны» на структуры США и Евросоюза «Мечта» объясняет критику и ухудшение отношений, которое на самом деле вызвана упадком демократии в Грузии.





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